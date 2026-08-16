Al termine della vittoria per 1-0 contro la Carrarese del suo Toro, Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

E' cresciuta la squadra partita dopo partita, oggi il risultato era la cosa più importante. "Sì era una partita dove noi non potevamo sbagliare. In Coppa Italia se perdi una partita sei fuori. E' stato molto importante per noi oggi grazie a Gio che oggi ha sbloccato la partita. Oggi era difficile, abbiamo giocato contro una squadra che era molto bassa ed era difficile creare tante occasioni, ma noi dobbiamo essere più cattivi per fare secondo e terzo gol prima. Sono contento per squadra e per il Toro".