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Chi è Edoardo Zaia?

Suonano le campane a Crema durante la chiacchierata con Edoardo Zaia. Che siano di buon auspicio? La speranza è quella un po' per tutti. Per Edoardo, ragazzo serioso e combattivo, per il Torino e per la Pergolettese. Il club granata detiene il cartellino del laterale difensivo (il contratto scadrà nel giugno 2028); lo scorso luglio ha deciso di girarlo in prestito alla Pergolettese, club di Crema militante in Serie C, nel girone A. Nelle ultime stagioni la Pergolettese si è consolidata nel mondo della terza serie trasformandosi in un perfetto trampolino di lancio di diversi ragazzi molto interessanti, su tutti Daniel Tonoli, accostato a più riprese al Torino negli ultimi mesi. Ecco quindi che il prestito di Zaia può risultare funzionale. Per cosa? "Per sognare perché sognare è lecito, ma il sogno dev'essere accompagnato sempre dall'impegno" dice il classe 2006 originario del Veneto.

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