Come sono andati i prestiti granata in Serie C nel weekend appena trascorso?

Andrea Novello
Copertina video su conseguenze scontri pre Derby della Mole

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Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. In queste settimane di sosta Nazionali, però, l'unico campionato a proseguire è la Serie C. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso?

SERIE C

Zaia (Pergolettese): Quarto pareggio consecutivo per la Pergolettese, che rimonta il doppio svantaggio sul campo dell’Arzignano e trova il 2-2 al 94’. Zaia parte titolare sulla corsia destra, ma incappa in una gara leggermente sottotono rispetto ai suoi standard: il classe 2006 non riesce a garantire la solita spinta sulla fascia e Giosa decide di sostituirlo già all’intervallo. Primo vero mezzo passo falso stagionale per Zaia, in un avvio che resta comunque ampiamente positivo. La gara contro l'Arzignano coincide anche con i primi gol subiti dalla Pergolettese dopo cinque partite e un’imbattibilità che durava da 459 minuti.

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Gabellini (Forlì): Non riesce ancora a sbloccarsi Tommaso Gabellini, titolare per la seconda gara consecutiva con il Forlì. La squadra romagnola cade 1-0 sul campo del Vado, con l’attaccante ex Primavera che resta in campo per 67 minuti senza riuscire a lasciare il segno. Nella ripresa, però, Gabellini va vicino per due volte alla sua prima rete in Serie C, senza trovare il guizzo decisivo.

Ciammaglichella (Pro Vercelli): Il centrocampista classe 2005 è ancora fermo ai box per infortunio. Quella contro il Carpi è la quinta gara consecutiva saltata da Ciammaglichella, ma la Pro Vercelli torna comunque alla vittoria imponendosi 2-0 e ritrovando il sorriso.

Padula (Audace Cerignola): Finisce 0-0 la sfida tra Audace Cerignola e Altamura. Padula entra dalla panchina a mezz’ora dalla fine e prova a dare la scossa ai suoi, ma non riesce a incidere sul risultato. L’unico vero sussulto arriva con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

Di Marco (Catania): Il classe 2003 prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio e resta ancora indisponibile. Il suo Catania, intanto, supera 2-1 il Crotone e sale al quarto posto in classifica con 13 punti.

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