Perr Schuurs, ex difensore centrale del Toro, è tornato a calcare il campo in una partita ufficiale. E non solo. Il ritorno del giocatore olandese è stato in grande stile, con il classe '99 che non si è fatto mancare niente, siglando il gol dell'1-3 finale del Nijmegen nella trasferta sul campo del Zwolle. Una marcatura che gli può dare gioia, forza e morale, dopo l'infortunio che ne ha condizionato la carriera negli ultimi anni.

Schuurs ha fatto il suo ingresso in campo al trentacinquesimo minuto della ripresa, con la sua squadra in vantaggio per 2-1. Tre giri di lancette dell'orologio e all'83' il nativo di Nieuwstadt ha siglato la rete che ha messo in cassaforte il risultato. Il centrale ha esordito così nel migliore dei modi con la sua nuova squadra, lasciandosi alle spalle un infortunio e un periodo davvero complicato.