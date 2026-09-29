Era stato al centro di voci di mercato su un possibile suo ritorno a Torino nell'ultima sessione di calciomercato estiva, ma alla fine Matteo Darmian non è riapprodato alla corte granata. Ma ora per il 36enne nato a Legnano potrebbe aprirsi una nuova possibilità di giocare ancora in Serie A. A seguito dell'infortunio occorso a Emil Holm, che lo potrebbe tenere fuori a lungo, il Bologna si è tuffato nuovamente sul mercato, cercando tra gli svincolati un terzino affidabile che potesse sopperire all'assenza dello svedese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo trovato corrisponde proprio a quello dell'ex Toro e Inter, con il classe '89 che si allenerà insieme alla squadra a Casteldebole. Il club felsineo dalle risposte che arriveranno dal campo di allenamento sceglierà se ingaggiare Darmian per il prosieguo della stagione.