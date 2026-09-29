Matteo Darmian si allenerà a Casteldebole insieme alla squadra bolognese, con il club che valuterà se tesserarlo
Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)
Era stato al centro di voci di mercato su un possibile suo ritorno a Torino nell'ultima sessione di calciomercato estiva, ma alla fine Matteo Darmian non è riapprodato alla corte granata. Ma ora per il 36enne nato a Legnano potrebbe aprirsi una nuova possibilità di giocare ancora in Serie A. A seguito dell'infortunio occorso a Emil Holm, che lo potrebbe tenere fuori a lungo, il Bologna si è tuffato nuovamente sul mercato, cercando tra gli svincolati un terzino affidabile che potesse sopperire all'assenza dello svedese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo trovato corrisponde proprio a quello dell'ex Toro e Inter, con il classe '89 che si allenerà insieme alla squadra a Casteldebole. Il club felsineo dalle risposte che arriveranno dal campo di allenamento sceglierà se ingaggiare Darmian per il prosieguo della stagione.
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