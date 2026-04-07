Il torinese Don Gian Luca Carrega sarà il sostituto temporaneo di don Riccardo Robella come padre spirituale del Torino. Secondo quanto raccolto da Toro News, verrà dunque incaricato di officiare le celebrazioni del 4 maggio 2026, tra Cimitero Monumentale e Basilica di Superga. Trovare un sacerdote che potesse sostituire don Robella si è reso necessario dal momento che il padre spirituale del Torino è ancora impegnato nella lunga riabilitazione dopo il grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella notte tra il 7 e l’8 novembre.

La scelta è quindi ricaduta su don Carrega, che – oltre a essere, ovviamente, un accesissimo tifoso granata – è anche un uomo di profonda cultura. Laureato in Lettere con una tesi sulla Filologia giudaico-ellenistica, insegna dal 2010 presso la Facoltà di Teologia di Torino, occupandosi prevalentemente di Nuovo Testamento. Ordinato sacerdote nel 2000, ha gestito un incarico pastorale presso il santuario della Consolata. Da sempre impegnato anche nei confronti di persone LGBT, ad oggi è collaboratore della Pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi di Torino, membro del Consiglio Affari Economici dell’Istituto Superiore Scienze Religiose, membro del Consiglio Consiglio Pastorale Interdiocesano e referente diocesano per Cultura e Comunicazione – Centri Culturali. “Nel tempo libero guardo le partite del Toro e coltivo un piccolo orticello in seminario, ovviamente con più soddisfazioni nella seconda attività”, dice ironicamente di sé don Carrega. Una figura di alto livello, dunque, vestirà i panni di guida spirituale granata in occasione del 4 maggio 2026, data che segna il 77° anniversario della Tragedia di Superga.