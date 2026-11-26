Perr Schuurs compie oggi 27 anni. Il difensore olandese muove i primi passi nel Fortuna Sittard, prima di approdare all'Ajax, con cui ha modo di mettersi in mostra anche in Champions League. Nell'estate del 2022 si trasferisce al Torino, dove si impone fin da subito come uno dei punti fermi della difesa di Ivan Juric. Il 21 ottobre 2023, nella sfida contro l'Inter, rimedia la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel momento non scenderà più in campo con la maglia granata, con cui ha collezionato complessivamente 43 presenze e due gol. Dopo aver risolto consensualmente il contratto con il Torino nel febbraio 2026, in estate riparte dal NEC Nijmegen, in Eredivisie, firmando un accordo fino al 2029. Il 29 agosto torna in campo dopo 1043 giorni di assenza, trovando subito la via del gol contro il PEC Zwolle.

Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!