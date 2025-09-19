Le U11 di West Ham e Nottingham Forest rendono omaggio al Grande Torino

In occasione della quarta edizione del Torneo Internazionale di Settimo Torinese, in programma da oggi, venerdì 19 settembre, a domenica 21 settembre e dedicato alle formazioni Under 11, le rappresentative di West Ham United e Nottingham Forest si sono rese protagoniste di un gesto significativo poche ore prima dell’inizio della competizione.
Le due squadre inglesi hanno infatti fatto visita al colle di Superga per rendere omaggio alla lapide del Grande Torino. “Un momento sentito e toccante per tutti i presenti”, si legge sull’account X in lingua inglese del Torino.
Il torneo vedrà la partecipazione di 24 club, tra cui anche il Torino. Oltre a West Ham e Nottingham Forest, arriveranno dall’estero Gorica, Ajax, la Nazionale ungherese, Street 2 Pro London, Brinje Grousplje, Lucefarul, Lugano, Sporting Lisbona, Nizza, Stiinta Bucarest, Rudar Breza, Derby, Arman, Radommlje e J Academy Malta.
