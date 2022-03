Toro-Inter e quella brutta serata del 2019: le misure di sicurezza anti-scontri

Forti limitazioni per l'acquisto di biglietti soprattutto in Curva Primavera, teatro degli scontri nell'ultimo precedente torinese a porte aperte

Alberto Giulini

Con una prevendita che viaggia a vele spedite verso il record stagionale di affluenza allo stadio, dopo l'incubo dell'anno e mezzo abbondante di chiusura degli stadi per la pandemia, per Torino-Inter torna a presentarsi il tema dell'ordine pubblico. Nel 2019, in occasione dell'ultimo precedente giocato in casa granata con le porte aperte ai tifosi, si registrarono infatti scontri tra le tifoserie in Curva Primavera dovuti alla compresenza di tifosi delle due squadre nello stesso settore. Una serata che causò Daspo e denunce a raffica tra supporter granata e interisti: il brutto ricordo della serata è ancora ben impresso in molti nell'ambiente granata e non solo.

LE LIMITAZIONI - Una massiccia presenza nerazzurra sugli spalti è garantita anche in vista della gara di domani sera (fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 13 marzo). Lo spiacevole precedente del 2019 ha però portato il Toro e l'osservatorio del Viminale alla previsione di alcune misure di sicurezza volte proprio ad evitare il più possibile i contatti tra le diverse tifoserie. La prima limitazione è relativa al settore ospiti (per il quale sono già stati esauriti tutti i tagliandi): necessaria la fidelity card dell'Inter.

LA TESSERA - Ulteriori limitazioni sono state previste anche per gli altri settori dello stadio. I residenti in Lombardia possono acquistare biglietti al di fuori del settore ospiti solamente se in possesso della tessera Cuore Granata. Ancor più stringenti le misure per la Curva Primavera: vendita riservata ai soli possessori della fidelity card del Toro, a prescindere dalla regione di residenza, con la possibilità di comprare un ulteriore biglietto per una persona non tesserata. Una scelta che va nell'ottica di evitare il più possibile quanto accaduto nel 2019, quando in curva si trovarono fianco a fianco tifosi granata e nerazzurri: come noto, la fidelity card è tolta a chi ha precedenti penali e amministrativi per reati da stadio. La regola non potrà essere aggirata cambiando nominativo del biglietto dopo l'acquisto: è stato vietato in tutto lo stadio.

PRESENZA NERAZZURRA - La presenza di tifosi nerazzurri al di fuori del settore ospiti non mancherà, come già avvenuto negli scorsi anni, ma questa volta sono state poste norme più stringenti per cercare di ridurre al minimo i problemi di ordine pubblico. I residenti nella regione Lombardia hanno infatti trovato la strada sbarrata, non potendo comprare biglietti in nessun settore dello stadio senza fidelity card (dell'Inter nel solo caso del settore ospiti). Come detto le attenzioni sono state rivolte soprattutto alla Curva Primavera, con la restante possibilità per i tifosi interisti (purché non provenienti dalla Lombardia) di acquistare biglietti solamente nei Distinti e nelle tribune. Sarà con ogni probabilità in quei settori che si concentreranno i sostenitori nerazzurri, tenendo alta l'attenzione degli addetti ai lavori per scongiurare problemi di ordine pubblico.