Era nell'aria e ora è diventato realtà: Roberto D'Aversa si accasa ufficialmente al Sassuolo e siederà sulla panchina neroverde. Il tecnico ex Toro era in lizza con Vincenzo Montella per prendere il posto dell'esonerato Alberto Aquilani, che ha pagato l'aver collezionato un solo punto nelle ultime sette giornate. Alla fine l'allenatore ex Empoli ha battuto la concorrenza dell'ex Roma ed è stato annunciato dal club emiliano come nuova guida tecnica della squadra. Il tecnico, che l'anno scorso ha portato alla salvezza il club granata dopo una difficoltosa metà stagione targata Marco Baroni, si prepara quindi a vivere la sua nuova avventura al Sassuolo.

Il comunicato del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".