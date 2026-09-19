E' 1-1 tra Bologna e Torino al Dall'Ara. Al gol del primo tempo di Bernardeschi, al 14', risponde quello di Kulenovic nella ripresa al 33'. Nel corso del match sono tre i cartellini estratti dal direttore di gara Guida, tutti sponda granata. Gli ammoniti, infatti, sono stati Bragança al 30', poi Belghali al 74' e infine Patterson al 78'. Ecco il tabellino completo del match tra rossoblù e granata

Bologna-Torino 1-1: il tabellino

: pt 14' Bernardeschi, st 33' Kulenovic

Ammoniti: pt 30' Braganca, st 29' Belghali, st 34' Patterson

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Helland (st 13′ De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega (st 31′ Moro), Miranda; Bernardeschi (st 31′ Orsolini), Piccoli, Cambiaghi (st 13′ Odgaard). A disp. Pessina, Happonen, Holm, Vitik, Casale, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Mbangula, Enem. All. Palladino.

Torino (3-5-2) Perri; Comert (st 22′ Belghali), Ismajli, Coco; Fortini (st 1′ Patterson), Braganca (st 22′ Ilkhan), Mandragora, Fitz-Jim (st 11′ Kulenovic), Cacciamani; Vlasic (st 22′ Oristanio); Simeone. A disp. Mascardi, Siviero, Biraghi, Rodriguez, Comuzzo, Gineitis, Aboukhlal, Zapata. All. Abate.