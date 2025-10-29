Toro News
PREPARTITA

Bologna-Torino, le ultime dai campi: comunicate le formazioni - immagine 1
Segui l'avvicinamento alla sfida con tutte le ultime news
Matteo Curreri

20.00 Le dichiarazioni di Pedersen del prepartita

19.55Uscite le formazioni ufficiali del match

19.49 Torino sul terreno di gioco per la ricognizione.

19.40 Anche i padroni di casa fanno il loro arrivo allo stadio.

19.26 Il Torino è arrivato negli spogliatoi dello Stadio Renato Dall'Ara.

19.08 Il Torino indosserà il kit da trasferta, bianco con pantaloncini granata

19.00: nel pomeriggio il Torino ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta bolognese

Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Bologna-Torino, match valido per la nona giornata di Serie A. Segui l'avvicinamento alla sfida tra granata e rossoblù.

