PREPARTITA
Bologna-Torino, le ultime dai campi: comunicate le formazioni
Segui l'avvicinamento alla sfida con tutte le ultime news
19.49 Torino sul terreno di gioco per la ricognizione.
19.40 Anche i padroni di casa fanno il loro arrivo allo stadio.
19.26 Il Torino è arrivato negli spogliatoi dello Stadio Renato Dall'Ara.
19.08 Il Torino indosserà il kit da trasferta, bianco con pantaloncini granata
19.00: nel pomeriggio il Torino ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta bolognese
Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Bologna-Torino, match valido per la nona giornata di Serie A. Segui l'avvicinamento alla sfida tra granata e rossoblù.
