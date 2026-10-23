Saul Coco è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Quali sono le sensazioni in vista di questa partita?

"Dobbiamo capire l'importanza di questa partita. Non solo per i 3 punti ma anche perché arriviamo da un percorso positivo, siamo sulla strada giusta. Penso che questa partita debba servirci per mandare un segnale e accendere la nostra gente: con loro siamo più forti".

Come va l'affiatamento con Perri?

"Bene, penso che lui sia un grandissimo portiere e un ottimo ragazzo. E' arrivato quasi alla fine del mercato e bisogna avere un adattamento da entrambe le parti. Piano piano abbiamo più connessione con lui. L'altro giorno ha fatto una grandissima partita, ci ha dato sostegno. Anche noi come difensori cercheremo di farlo lavorare meno, ma è importante avere la sicurezza dietro".

Ecco invece le sue dichiarazioni a DAZN.

Che precauzioni prenderà contro Varela? Come approccerà alla partita?

"Lui è certamente in un grandissimo momento di forma e sicuramente non ha bisogno di tantissime azioni per farci male, quindi dobbiamo essere molto attenti in ogni momento, con il cervello acceso perché da un momento all'altro lui ci può fare male. Penso che su un giocatore così difenderemo da squadra e non a livello individuale, è quello l'importante".