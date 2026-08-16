Al termine di Torino-Carrarese, Saul Coco è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria granata in Coppa Italia nell'esordio stagionale. Di seguito le sue parole.

Non è ancora il Toro che Abate vuole. Cosa ne pensi? Come ti sei trovato? "Trovare subito il Torino che tutti vogliamo dopo sei settimane di lavoro è difficile. La squadra non è completa, stiamo lavorando e i nuovi sono tanti, nuova è anche l'idea di gioco. La strada è quella, stiamo cercando di arrivarci. Farlo ora è difficile, fisicamente non siamo ancora al cento per cento ma in questo periodo della stagione è così. A livello mentale sto assimilando nuovi concetti, sono sulla strada giusta. Continuiamo a lavorare"

Cosa penso dei miei cambi ruolo? "Mi adatto a ciò che serve alla squadra. Ho iniziato centrale, poi mi sono spostato a destra con Isma che è entrato. Ma per me non c'è problema"

L'asticella si alza con il Milan settimana prossima. Che partita ti aspetti e che cliente sarà Ramos? "Iniziamo subito forte qua a casa, sarà una bellissima partita. Mi piacerebbe vedere un bell'ambiente qua al campo, ci aiuta tantissimo. Cercheremo di fare il nostro. Riposiamo e prepariamo la partita con tutta l'ambizione del mondo, con l'idea di essere protagonisti e vincere"