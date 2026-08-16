Le parole del difensore dei toscani
Torino - Carrarese 1-0: il film della partita
Al termine di Torino-Carrarese, Fabio Ruggeri, difensore dei toscani è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta.
Come giudichi la prestazione dei tuoi? “Abbiamo tenuto botta a una squadra di Serie A. Potevamo gestire un po’ di più la palla. Una prestazione positiva del gruppo. Io con la palla sono stato troppo frettoloso, ma miglioreremo col tempo”.
Cosa vi è mancato oggi? “La prestazione di squadra c’è stata. Siamo riusciti comunque a mettere in difficoltà il Torino. Potevamo lavorar meglio sul primo gol ma la prestazione è stata positiva”.
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