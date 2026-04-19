È un primo tempo avaro di emozioni quello che va in scena allo stadio Zini: la prima frazione di Cremonese-Torino termina infatti 0-0 e le occasioni da gol sono quasi del tutto assenti. Il gioco risulta piuttosto bloccato ed entrambe le squadre sono soprattutto concentrate e attente a non concedere chance agli avversari. Il Toro opta per un blocco basso e una fase di pressing ben eseguita per negare ai padroni di casa grigiorossi delle vere palle-gol.

Cremonese-Torino, le scelte: confermati Adams e Simeone in avanti

Il primo tempo: gara bloccata e un solo tiro in porta

sceglie di puntare ancora sul suo 3-5-2 con Maripan che prende il posto di Ismajli al centro della difesa, mentre sono confermati Coco ed Ebosse come braccetti. A metà campo spazio di nuovo per Pedersen e Obrador sulle fasce con poi Vlasic, Gineitis e Casadei in mezzo mentre in attacco si punta ancora sulla coppia formata da Adams e Simeone che aveva ben convinto nell'ultima gara interna contro il Verona. Nella Cremonese i due attaccanti sono due excome Bonazzoli e Sanabria.L'avvio di gara vede le due formazioni impegnate a studiarsi e con un buon pressing nella zona centrale del campo. Nei primi dieci minuti di gioco sia il Torino che la Cremonese attaccano infatti maggiormente sulle fasce e cercano di creare occasioni da gol con dei traversoni in area, ma manca la precisione. Al 15' i granata ci provano anche con un calcio di punizione che batte Gineitis ma stampando il pallone sulla barriera. A metà primo tempo i grigiorossi subiscono il pressing del Torino e non riescono a spingersi con continuità nella metà campo avversaria, arriva anche un brivido per i tifosi di casa al 28' quando Bondo sbaglia un retropassaggio in zona arretrata e per poco non consente a Vlasic di prendere palla tutto solo in area, salva tutto l'uscita provvidenziale di Audero che spazza con i piedi. Dopo la mezz'ora aumenta un po' i giri del motore la formazione grigiorossa e prova a schiacciare maggiormente il Toro nella sua metà campo ma senza creare grandi chance. Al 41' ci prova anche l'ex Bonazzoli che riceve palla e dal limite dell'area tenta un tiro con potenza ma spara altissimo sopra la traversa. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0 senza altre grosse emozioni, con nessuna delle due squadre che è riuscita a fare un tiro in porta nei primi 45 minuti di partita visto che l'unica conclusione nello specchio è di Bonazzoli con una punizione nel recupero che arriva però docile e bassa tra le braccia di Paleari.