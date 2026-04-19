Brutta prestazione del Torino sul campo della Cremonese nel 33° turno di Serie A. Il primo tiro in porta dei granata arriva solamente al 94' con il contropiede condotto da Anjorin e concluso da Kulenovic. Una prova negativa del Toro che allo Zini non va oltre un pareggio per 0-0 che da un lato consente di raggiungere quota 40, dall'altro invece non permette di ottenere la terza vittoria di fila contro un'avversaria alla portata. La squadra di D'Aversa ha rischiato anche il ko visto che al 60' era arrivato il gol della Cremonese ma annullato poi dal VAR.

Cremonese-Torino, le scelte: confermati Adams e Simeone in avanti

Il primo tempo: gara bloccata e un solo tiro in porta

Il secondo tempo: annullata una rete alla squadra di Giampaolo

sceglie di puntare ancora sul suo 3-5-2 con Maripan che prende il posto di Ismajli al centro della difesa, mentre sono confermati Coco ed Ebosse come braccetti. A metà campo spazio di nuovo per Pedersen e Obrador sulle fasce con poi Vlasic, Gineitis e Casadei in mezzo mentre in attacco si punta ancora sulla coppia formata da Adams e Simeone che aveva ben convinto nell'ultima gara interna contro il Verona. Nella Cremonese i due attaccanti sono due excome Bonazzoli e Sanabria.L'avvio di gara vede le due formazioni impegnate a studiarsi e con un buon pressing nella zona centrale del campo. Nei primi dieci minuti di gioco sia il Torino che la Cremonese attaccano infatti maggiormente sulle fasce e cercano di creare occasioni da gol con dei traversoni in area, ma manca la precisione. Al 15' i granata ci provano anche con un calcio di punizione che batte Gineitis ma stampando il pallone sulla barriera. A metà primo tempo i grigiorossi subiscono il pressing del Torino e non riescono a spingersi con continuità nella metà campo avversaria, arriva anche un brivido per i tifosi di casa al 28' quando Bondo sbaglia un retropassaggio in zona arretrata e per poco non consente a Vlasic di prendere palla tutto solo in area, salva tutto l'uscita provvidenziale di Audero che spazza con i piedi. Dopo la mezz'ora aumenta un po' i giri del motore la formazione grigiorossa e prova a schiacciare maggiormente il Toro nella sua metà campo ma senza creare grandi chance. Al 41' ci prova anche l'ex Bonazzoli che riceve palla e dal limite dell'area tenta un tiro con potenza ma spara altissimo sopra la traversa. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0 senza altre grosse emozioni, con nessuna delle due squadre che è riuscita a fare un tiro in porta nei primi 45 minuti di partita visto che l'unica conclusione nello specchio è di Bonazzoli con una punizione nel recupero che arriva però docile e bassa tra le braccia di Paleari.Dopo tre minuti dall'inizio della ripresa, il primo tiro è ancora di Bonazzoli che tenta una complicatissima rovesciata ma spedendo il pallone lontano dalla porta. Un paio di minuti più tardi ci provano ancora i grigiorossi con Grassi che si inserisce bene e mette la palla in mezzo all'area verso Sanabria che è pronto a calciare ma che viene murato da Maripan: il ritmo di gioco della Cremonese continua ad essere alto per tutti i primi dieci minuti del secondo tempo mentre il Toro rimane guardingo in difesa. Al 58' arriva la prima vera occasione da gol del match ed è ancora tra i piedi di Bonazzoli: l'ex centravanti granata riceve palla da Vandeputte che l'ha rubata a metà campo a Coco e poi calcia con buona precisione sotto la traversa ma Paleari è attento e spedisce via con la mano di richiamo. Al 60' arriva l'highlights della partita con il gol segnato dalla Cremonese che fa esultare tutto il pubblico dello Zini. Si tratta di un'autorete di Coco che colpisce involontariamente con la testa dopo una mischia nell'area piccola che ha coinvolto molti giocatori. In seguito a un controllo VAR e a una sosta di circa cinque minuti l'arbitro Fabbri ha però poi deciso di annullare questo vantaggio grigiorosso per un contatto tra Baschirotto e Paleari: il difensore ha infatti colpito il portiere del Toro mentre stava per far suo il pallone con le mani. La musica del secondo tempo però non cambia perché è la Cremonese che continua a spingere maggiormente e che vuole i tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Al 68' D'Aversa prova un doppio cambio inserendo Marianucci e Njie al posto di Maripan e Simeone. Molto bravo Pedersen al 74' a salvare un cross basso di Okereke che stava per trovare Sanabria tutto solo a due passi dalla porta. Dalla panchina del Torino al 77' si alzano altri due giocatori come Anjorin e Biraghi che prendono il posto in campo di Vlasic e Obrador. Tra il 78' e l'80' arrivano ben tre cartellini gialli per i giocatori del Toro per falli di Coco, Ebosse e Njie. L'ex granata Okereke è spesso una spina nel fianco per la difesa del Torino perché trova buoni guizzi e calcia due volte verso la porta nel finale di gara, andando a impegnare Paleari. La mossa conclusiva di D'Aversa è l'inserimento di Kulenovic al 90' al posto dell'ammonito Njie che era però entrato da soli ventidue minuti. Ed è proprio il centravanti croato che crea l'ultimo guizzo del match al 94', quando Anjorin ruba palla nella sua area e si fa una metà campo palla al piede, serve poi proprio Kulenovic che conduce la sfera e calcia col mancino dopo essere entrato in area ma Audero devia in corner. Questo è il primo e unico tiro in porta di un Toro molto deludente che manca l'appuntamento con la terza vittoria di fila e non va oltre uno 0-0 sul campo della Cremonese che nella ripresa è stata molto più coraggiosa e ispirata del gruppo di D'Aversa.