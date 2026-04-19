A poche ore dal calcio d'inizio del lunch match delle 12.30 dello Zini di Cremona, il Torino ha reso nota la lista ufficiale dei giocatori che saranno a disposizione di Roberto D'Aversa. Come già annunciato ieri dal tecnico in conferenza stampa, non saranno ancora della partita gli infortunati Duvan Zapata e Zakaria Aboukhlal. Il primo è fermo per un problema muscolare, mentre il secondo è stato recentemente sottoposto ad intervento in artroscopia. Fuori anche Niels Nkounkou ma, come ha detto D'Aversa, non per motivi di natura fisica. Assente per squalifica Ardian Ismajli.

Cremonese-Torino, i convocati

Israel, Paleari, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obador, Pedersen

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone