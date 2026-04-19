Il Torino va a caccia di una terza vittoria di fila che manca dal 2019 e dopo i successi contro Pisa e Verona cercherà di ottenere anche i tre punti nella sfida odierna contro la Cremonese. Per questa trasferta lombarda il tecnico granata Roberto D'Aversa ha scelto di schierare la sua squadra con il consueto 3-5-2 con Paleari in porta e davanti a lui il terzetto (privo dello squalificato Ismajli) che è formato da Coco, Maripan ed Ebosse. A centrocampo spazio a Pedersen, Vlasic, Gineitis confermato da play, Casadei e Obrador mentre in attacco c'è spazio per la coppia Adams-Simeone (Zapata ancora indisponibile). Nella Cremonese dell'ex tecnico del Toro, Marco Giampaolo, figurano tra i titolari anche altri due ex attaccanti granata come Antonio Sanabria e Federico Bonazzoli.

Cremonese-Torino, le formazioni ufficiali del match

: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.: Giampaolo.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Casadei, Obrador; Adams, Simeone. Allenatore: D'Aversa.