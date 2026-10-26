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La nona giornata di Serie A

Con l'ottava giornata ormai alle spalle, è tempo di pensare al nono turno della Serie A ENILIVE 2026-2027, che sarà infrasettimanale. L'Inter e la Lazio sono ancora appaiate in testa alla classifica a 22 punti in virtù di due successi per 2-1 rispettivamente contro la Fiorentina a San Siro in rimonta e contro il Parma all'Olimpico. Napoli e Roma hanno pareggiato 3-3 nello scontro diretto, mentre il Milan e la Juve hanno battuto per 2-0 in trasferta le proprie avversarie, rispettivamente Udinese e Lecce. Atalanta e Frosinone hanno dato invece vita ad un match pirotecnico terminato sul punteggio di 4-4. Il Como infine ha regolato il Sassuolo, vincendo 2-0 tra le mura amiche. A dare il là alla nona giornata saranno proprio i neroverdi, che ospiteranno al Mapei Stadium i biancocelesti. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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