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La sesta giornata di Serie A

Con la maxi pausa delle nazionali ormai alle spalle, è tempo di pensare al sesto turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. Ma riavvolgiamo il nastro: tre settimane fa il weekend della quinta giornata ha visto Roma e Inter mantenere la vetta della classifica, pareggiando nello scontro diretto all'Olimpico. La Lazio ha vinto 2-0 in casa del Venezia, agganciando le due squadre a 13 punti, mentre Juventus e Milan han ritrovato il successo, giocando tra le mura amiche rispettivamente contro Atalanta e Lecce. Le uniche due big ad aver commesso un passo falso sono state Como e Napoli: i lariani sono caduti 2-0 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, mentre i partenopei non sono andati oltre l'1-1 al Franchi con la Fiorentina. A dare il là alla sesta giornata saranno proprio i Viola, ospiti del Genoa, che arriva dalla sconfitta in trasferta per 2-1 contro il Parma. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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