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La tredicesima giornata di Serie A

Con la dodicesima giornata ormai alle spalle, è tempo di pensare al tredicesimo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. La Lazio è sola al comando con 32 punti dopo il sonoro 3-0 rifilato tra le mura amiche al Lecce. L'Inter è reduce invece dal deludente e pirotecnico pareggio per 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, con i nerazzurri che sono scalati terzi a 29 punti. Il Como invece è salito a 26 punti, vincendo 2-0 in casa contro il Cagliari ed è rimasto in scia al Milan, che si è ripreso il quarto posto, travolgendo il Frosinone a San Siro per 5-1. Stesso risultato anche per la Roma, in seconda posizione a 30 punti, che arriva appunto dal 5-1 rifilato al Parma ma in trasferta al Tardini. Il Napoli ha battuto di misura il Toro per 1-0 al Maradona e ha agganciato in ottava piazza il Bologna, fermato 1-1 dall'Udinese al Dall'Ara, a 18 punti. Mentre la squadra di Alvini è stata scavalcata al sesto posto dalla Juventus, che ha superato l'esame Venezia con un poker allo Juventus Stadium, salendo a 21 punti. A dare il là all'undicesima giornata saranno proprio i veneti, che ospiteranno al Penzo i felsinei. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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