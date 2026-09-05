Ecco quanto accaduto allo stadio Artemio Franchi nella terza gara dei granata nella Serie A 2026/27: il tabellino di Fiorentina-Torino
Il Torino centra la prima vittoria in Serie A 2026/27 nella gara valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. Meglio il Toro nel primo tempo, che però passa in svantaggio subito nella ripresa con un gol di Pellegrino, con la complicità di Perri. Una magia da fuori di Mandragora riporta in parità la sfida. Adams all'82' firma il sorpasso con uno stop e tiro al volo su cross di Belghali. Non succede più nulla. L'arbitro Massa fischia la fine del match, decretando la prima vittoria di Ignazio Abate e di marca granata nella terza giornata di questa Serie A 2026/27. Gara corretta dal punto di vista degli interventi: nessuno finisce sul taccuino di Massa, zero ammonizioni.
Fiorentina-Torino 1-2: il tabellino
FIORENTINA-TORINO 1-2
Reti: st 2’ Pellegrino (F), st 29’ Mandragora (T), st 37’ Adams (T)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Oulai (pt 24’ Ndour), Brescianini (st 1’ Atta); Mastantuono (st 1’ Gnonto), Pellegrino (st 31’ Beto), Njie (st 34’ Goncalves). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodò, Pongracic, Ranieri, Jimenez. Allenatore: Grosso.
TORINO FC (3-5-1-1): Perri; Comuzzo (st 24’ Bragança), Coco (pt 39’ Ismajli), Cömert; Fortini (st 11’ Patterson), Gineitis, Mandragora (st 24’ Simeone), Fitz-Jim, Cacciamani (st 1’ Belghali); Vlašić; Adams. A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Carrascosa, Luongo, Zapata. Allenatore: Abate.
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