Lucas Perri è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Fiorentina-Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

Lucas, due interventi strepitosi, dopo il gol di Pellegrino

"Sono stato mentalmente in partita per tutto il tempo. Ho aiutato la squadra. Sono felice per la vittoria, è stato un debutto nel campionato italiano davvero molto importante, molto bello per me e per tutta la squadra"

Come stai a Torino?

"Sto molto bene a Torino. Siamo ancora in albergo, ma stiamo cercando casa insieme alla mia famiglia. sono molto contento di essere qui. Imparo anche l'italiano presto, appena possibile, perché voglio integrarmi sempre di più in questa realtà".