Idzes è stato intervistato da DAZN nel postpartita Sassuolo-Torino, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Sei felice della vittoria, della tua prestazione e di aver recuperato in fretta?

"No, sono molto felice ovviamente. Anche nelle ultime settimane abbiamo giocato bene, però abbiamo perso. Quindi, dall’inizio, vuoi vincere le prime partite subito, il più possibile. Abbiamo fatto una bella partita oggi, quindi io sono felice per i ragazzi, per la squadra, anche per me, perché non ho fatto tanti allenamenti con la squadra, però ho iniziato oggi e sono felice".

Ne parlavamo anche con il tuo mister: c’è la sensazione che già si veda tanto la mano di Alberto Aquilani in questa squadra. Ti chiedo che rapporto c’è con l’allenatore e come state lavorando poi in settimana per riuscire a ottenere già dalle prime due o tre partite questi risultati in termini di prestazioni, non solo di punti?

"No, ti devo dire, quando è arrivato il mister ho parlato anche io con lui, ovviamente, ma ho parlato con tutta la squadra. Lui ha una chiara idea di come vuole giocare e ce l’ha annunciato subito, nel primo giorno. Lo vedi anche subito, come ho detto, l’ultima settimana, ma anche oggi, che vogliamo giocare bene, ovviamente. E lo vedi. Lo facciamo sempre durante la settimana, durante gli allenamenti. Lui vuole giocare sempre con la palla e, quando non abbiamo la palla, ovviamente vuole che siamo aggressivi. E questo lo facciamo e vogliamo continuare così".