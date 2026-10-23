Il tecnico del Monza si è presentato in zona mista prima dell'inizio del match tra il Torino e la squadra brianzola

Federico Marchesi
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Torino-Monza, granata in campo per il riscaldamento (VIDEO)

Ivan Juric è stato intervistato in zona mista prima dell'inizio del match tra Toro e Monza, valido per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico a Sky.

La vittoria in Coppa Italia rischia di condizionare?

"E' un'altra storia, oggi ci aspetta una partita difficilissima. Hanno giocatori di grandi qualità, per i miei giovani sarà una partita dura".

I suoi giovani sono contenti del fatto che lei sia esigente.

"Sono ragazzi a posto, arrivano da situazioni diverse. Hanno tanta voglia di lavorare, oggi dobbiamo dare continuità alla partita contro il Cagliari".

Varela non ce lo aspettavamo così...

AC Monza v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27

"Non solo lui. Sono tutti ragazzi mentalmente a posto, hanno tantissima voglia di lavorare e migliorarsi. E' un piacere. Ci sono mancanze ma loro vogliono sopperire. Oggi è veramente molto importante vedere a che punto siamo".

Nel suo gioco si vede un'evoluzione. Non è solo pressing, anche lettura e attesa. Vuole qualcosa di più?

"Penso che su questo aspetto stiamo andando bene. Abbiamo preso troppi gol per il mio standard, però stiamo migliorando. E' un lavoro globale. Lavoriamo su tutto e vediamo dove arriviamo".

Juric a DAZN

Non è mai una partita come le altre a Torino, che emozioni prova? "Sempre un grande piacere tornare dove sei stato bene. La mia squadra è giovane, in costruzione. Proviamo a dare continuità all'ultima prestazione. Dopo oggi sapremo qualcosa in più sulla mia squadra".

Il processo di scouting di giocatori come Varela e Ondoa, com'è e come riesce a integrarli? "Sono ragazzi svegli. A volte sono scelte proprio della società di puntare su giovani di prospettiva che con poca esperienza lavorano tanto. In fase di costruzione voglio vedere la continuità".

Lei è molto legato ad alcuni dei giocatori granata. "Sono tanti giocatori forti, esperti, bravi. Con me hanno fatto molto bene. E' una squadra bellissima, strutturata bene, che può fare male a qualunque squadra. Ci aspetta una grande partita".

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