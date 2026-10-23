Ivan Juric è stato intervistato in zona mista prima dell'inizio del match tra Toro e Monza, valido per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico a Sky.

La vittoria in Coppa Italia rischia di condizionare?

"E' un'altra storia, oggi ci aspetta una partita difficilissima. Hanno giocatori di grandi qualità, per i miei giovani sarà una partita dura".

I suoi giovani sono contenti del fatto che lei sia esigente.

"Sono ragazzi a posto, arrivano da situazioni diverse. Hanno tanta voglia di lavorare, oggi dobbiamo dare continuità alla partita contro il Cagliari".

Varela non ce lo aspettavamo così...

"Non solo lui. Sono tutti ragazzi mentalmente a posto, hanno tantissima voglia di lavorare e migliorarsi. E' un piacere. Ci sono mancanze ma loro vogliono sopperire. Oggi è veramente molto importante vedere a che punto siamo".

Nel suo gioco si vede un'evoluzione. Non è solo pressing, anche lettura e attesa. Vuole qualcosa di più?

"Penso che su questo aspetto stiamo andando bene. Abbiamo preso troppi gol per il mio standard, però stiamo migliorando. E' un lavoro globale. Lavoriamo su tutto e vediamo dove arriviamo".

Juric a DAZN

"Sempre un grande piacere tornare dove sei stato bene. La mia squadra è giovane, in costruzione. Proviamo a dare continuità all'ultima prestazione. Dopo oggi sapremo qualcosa in più sulla mia squadra".

Il processo di scouting di giocatori come Varela e Ondoa, com'è e come riesce a integrarli? "Sono ragazzi svegli. A volte sono scelte proprio della società di puntare su giovani di prospettiva che con poca esperienza lavorano tanto. In fase di costruzione voglio vedere la continuità".

Lei è molto legato ad alcuni dei giocatori granata. "Sono tanti giocatori forti, esperti, bravi. Con me hanno fatto molto bene. E' una squadra bellissima, strutturata bene, che può fare male a qualunque squadra. Ci aspetta una grande partita".