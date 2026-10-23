Sandro Kulenovic è intervenuto in conferenza stampa all'Olimpico Grande Torino nel postpartita di Torino-Monza. Ecco cosa ha detto.

Come hai vissuto la vittoria?

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita dura. Abbiamo giocato molto bene e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Siamo molto felici ma già martedì giochiamo una nuova partita. Bisogna continuare così”.

Dalla partita di Coppa Italia che cosa è cambiato?

“Ci vuole un po’ di tempo perché abbiamo cambiato giocatori e mister. Il mister ha chiesto uno stile diverso dall’anno scorso. Dopo il Monza abbiamo preso Braganca e Mandragora quindi la rosa è più forte rispetto alla Coppa Italia. Adesso bisogna continuare così”.

Quanto ci credete nello spogliatoio?

“Abbiamo avuto un avvio difficile però tutti abbiamo lavorato duro. Tutti abbiamo messo cuore e grinta, sapevamo di avere qualità. Martedì giochiamo contro un avversario forte. Bisogna continuare così e andiamo per la vittoria”.

Cosa è cambiato nel rapporto con i tifosi?

“Il loro appoggio è molto importante per noi. Vogliamo regalargli partite così. Siamo contenti perché possiamo festeggiare con loro”.