Leonardo Spinazzola è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Non è solito fare queste partite dopo gli infortuni...

"In questo mese mi sono messo al lavoro. Per sfortuna ho avuto parecchi infortuni, so come gestirli. Cerco di arrivare al massimo per essere pronto. Oggi mi sono sentito subito in fiducia, sono contento della vittoria".

Per dare continuità a questo momento cosa bisogna fare?

"Il lavoro è alla base di tutto: dobbiamo dare tutto per questa maglia".

Arriva la Champions, quanto credete ancora nella qualificazione?

"Io penso che abbiamo ancora delle partite in cui possiamo fare punti. Ci crediamo, ora andiamo a Manchester e ci aspetta una bella partita. L'importante è dare continuità al gruppo e alle prestazioni".