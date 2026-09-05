Mancano pochissime ore a Fiorentina-Torino, partita della terza giornata della Serie A che si giocherà sabato 5 settembre alle ore 15:00 allo stadio Franchi. La stagione per entrambe le squadre è iniziata malissimo: entrambe a zero punti e con molto da recriminarsi. Questo incontro può essere l'occasione giusta per fare un'inversione a U, e a riguardo si è espresso uno dei protagonisti del match che si giocherà oggi pomeriggio, il giocatore viola Cher Ndour. "Il nostro inizio di stagione non ha rispettato le aspettative ma ci stiamo allenando con intensità seguendo tutte le indicazioni del mister" ha raccontato il centrocampista sui canali ufficiali del club: "Contro il Torino sarà una partita importantissima: in settimana abbiamo lavorato bene, dovremo essere bravi a vincere la partita con voglia e atteggiamento".

La Fiorentina è stata tra le protagoniste di mercato, accogliendo a Firenze moltissimi volti nuovi, tra cui quello dell'ex Torino, Alieu Njie: "I nuovi sono arrivati con grande umiltà e questo li sta aiutando a integrarsi al meglio. Nonostante la mia età (22, ndr) sono uno dei più vecchi in rosa e cerco sempre di aiutare tutti, sfruttando anche il fatto che so molte lingue" ha dichiarato Ndour.