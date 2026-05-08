Torino-Sassuolo: manca poco. Le dichiarazioni dei giocatori nel prepartita
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È quasi tutto pronto per Torino-Sassuolo, match che apre la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Sky, Alieu Njie ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.
"Sono felice di avere questa opportunità per aiutare la squadra, devo continuare a lavorare in questo modo per fare ancora meglio".
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