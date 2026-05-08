Torino-Sassuolo: manca poco. Le dichiarazioni dei giocatori nel prepartita

Andrea Croveri
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È quasi tutto pronto per Torino-Sassuolo, match che apre la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Sky, Alieu Njie ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

"Sono felice di avere questa opportunità per aiutare la squadra, devo continuare a lavorare in questo modo per fare ancora meglio".

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