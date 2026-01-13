Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Nikola Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:
tor coppa italia news Roma-Torino 2-3, Vlasic: “Stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato”
POSTPARTITA
Roma-Torino 2-3, Vlasic: “Stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato”
Le dichiarazioni del croato al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Grande svolta contro la Roma
"Anche contro l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita. Oggi volevamo dimostrare di poter giocare contro squadre forti e l’abbiamo dimostrato. Sono molto contento per la squadra perché stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato"
Contro l’Inter avete giocato una delle partite peggiori della stagione. Ora ci arrivate con consapevolezze diverse?
"Sì, ma è stata la prima partita in campionato. Adesso siamo cambiati e siamo molto più forti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA