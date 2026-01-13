tor coppa italia news Roma-Torino 2-3, Vlasic: “Stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato”

Roma-Torino 2-3, Vlasic: “Stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato”

Le dichiarazioni del croato al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Matteo Curreri

Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Nikola Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:

Grande svolta contro la Roma

"Anche contro l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita. Oggi volevamo dimostrare di poter giocare contro squadre forti e l’abbiamo dimostrato. Sono molto contento per la squadra perché stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato"

Contro l’Inter avete giocato una delle partite peggiori della stagione. Ora ci arrivate con consapevolezze diverse?

"Sì, ma è stata la prima partita in campionato. Adesso siamo cambiati e siamo molto più forti"

