Alberto Aquilani è stato intervistato su DAZN dopo la fine del match tra Sassuolo e Torino valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue parole.

"Ho trovato un gruppo di giocatori seri e applicati e quindi ho avuto la fortuna di trovare questo tipo di giocatori. Siamo un po’in sofferenza, non era scontata la vittoria".

E in quanto a Berardi? "Su Mimmo non ho dubbi, è un campione. Decide lui quanto giocare, si sentiva 20-25 minuti e sapevo ci poteva rispondere la partita. Mi auguro che venga convocato da Mancini per la nazionale. Mi piacerebbe anche per altri. Sono ragazzi che hanno qualità innate, che gli vengono da dentro. Anche lui può crescere e fare ancor di più. Mi hanno fatto regali importanti e ora starà a me metterli nella condizione di fare bene".