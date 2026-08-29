Il giocatore del Sassuolo si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della gara appena terminata al Mapei Stadium

Federico Marchesi
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Sassuolo-Torino 2-1, i fischi dei tifosi: la reazione a fine partita (VIDEO)

Berardi è stato intervistato da DAZN al termine del match tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Mimmo sei tornato e subito decisivo. "Vengo da un periodo sfortunato, con l'infortunio alla caviglia destra. Sono contento di essere tornato e anche di come stava giocando la squadra. Li ho osservati da fuori e devo dire che stiamo facendo bene e vogliamo continuare così".

Se questo è il risultato potete giocare anche insieme con Volpato... "Ha qualità che non scopro io. Io posso dargli dei consigli ma lui sta facendo davvero bene: deve continuare così".

US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27

Che rapporto c'è con Aquilani? "Io con il mister ho anche giocato insieme, aveva grandi potenzialità anche da calciatore. Da noi ha cercato di inculcarci la sua idea di calcio e ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare sodo senza mollare. Prima di entrare mi ha detto di entrare e dare tutto"

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