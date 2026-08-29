Berardi è stato intervistato da DAZN al termine del match tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Mimmo sei tornato e subito decisivo. "Vengo da un periodo sfortunato, con l'infortunio alla caviglia destra. Sono contento di essere tornato e anche di come stava giocando la squadra. Li ho osservati da fuori e devo dire che stiamo facendo bene e vogliamo continuare così".

Se questo è il risultato potete giocare anche insieme con Volpato... "Ha qualità che non scopro io. Io posso dargli dei consigli ma lui sta facendo davvero bene: deve continuare così".

Che rapporto c'è con Aquilani? "Io con il mister ho anche giocato insieme, aveva grandi potenzialità anche da calciatore. Da noi ha cercato di inculcarci la sua idea di calcio e ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare sodo senza mollare. Prima di entrare mi ha detto di entrare e dare tutto"