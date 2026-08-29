Ecco quanto accaduto al Mapei Stadium nella seconda gara dei granata nella Serie A 2026/27: il tabellino di Sassuolo-Torino
Il Torino perde 2-1 nella gara valida per il secondo turno della Serie A 2026/27. Dopo un buon inizio di primo tempo il Sassuolo va in vantaggio con Volpato, ma i granata trovano il pareggio allo scadere della prima frazione, con Comuzzo su assist di Cacciamani. Nella ripresa parte meglio il Toro, ma al 78' Berardi gela i granata con un tiro sul primo palo. che si insacca alle spalle di Mascardi. Timida la reazione granata, con la partita che si avvia al termine. L'arbitro Di Marco fischia la fine del match, decretando la seconda sconfitta consecutiva di marca granata nella seconda partita in questa Serie A 2026/27.
Sassuolo-Torino 2-1: il tabellino
SASSUOLO- TORINO 2-1
Reti: pt 32’ Volpato, pt 45’ Comuzzo, st 33’ Berardi
Ammoniti: pt 23’ Gineitis, pt 40’ Matic, st 2’ Volpato, st 25’ Laurienté
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig (st 15’ Obrador); Adzic (st 15’ Thorstvedt), Matic (st 44’ Lipani), Bakola; Volpato (st 15’ Dominguez), Bowie (st 27’ Berardi), Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Missori, Ghion, Kulla, Odenthal, Iannoni, Pierini. Allenatore: Aquilani.
TORINO FC (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert (st 22’ Ismajli); Fortini (st 27’ Aboukhlal), Fitz-Jim, Gineitis (st 22’ Ilkhan), Cacciamani; Vlasic, Adams (st 38’ Zapata); Simeone (st 27’ Kulenovic). A disposizione: Paleari, Siviero, Oristanio, Anjorin, Dembele, Pellini, Luongo, Njie. Allenatore: Abate.
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