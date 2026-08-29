Simeone è stato intervistato da DAZN al termine del match tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Una partita in cui avete ribaltato il vantaggio iniziale. Poi cosa non è andato? "Abbiamo fatto un buon primo tempo, eravamo aggressivi. Nel secondo tempo poi abbiamo subito la pressione. Poi ci sono episodi che cambiano le partite, è sempre difficile. Uno cerca di pareggiarla ma oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare ad avere la mentalità del primo tempo. Dal secondo tempo dobbiamo migliorare tanto".

Come vi state trovando con Abate? "Ha tante idee, sicuramente dobbiamo ancora assimilarle. Dobbiamo anche essere liberi di giocare e assimilare di più le sue idee: entrambe le cose. Però il mister ha una bella mentalità, è molto intenso. I risultati non ci stanno accompagnando ma sono convinto che le cose cambieranno".