Volpato è stato intervistato da DAZN al termine del match tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Com'è il rapporto con Berardi? "Io cerco sempre di imparare da lui, è un campione. Dal primo giorno è così".

Che emozioni stai provando? "Vengo dal Mondiale: con l'Australia abbiamo fatto un buon percorso. Avevo voglia di iniziare subito".

Ci spieghi l'esultanza? "Intanto per Koné, che si è fatto male e volevo portarlo con noi: non voglio che pensi che ci siamo dimenticati di lui. E con Iannoni è una grande persona, scherziamo insieme (ride, ndr)..."