Un pareggio che accontenta a metà Bologna e Torino. Il match termina 1-1 con i granata che agguantano l'1-1 nella ripresa. Bernardeschi sblocca la gara al 14' dopo un indecisione di Fortini e una difesa che lascia tutto solo il dieci rossoblù che trafigge Perri. Il Toro non sembra reagire e la prima frazione si chiude con la squadra di Palladino in vantaggio. Nella ripresa il Toro gioca con più agonismo ed intensità e i cambi di Abate svoltano la partita. Kulenovic, prima si libera di De Silvestri, poi fa partire il destro dal limite e batte uno Skorupski disattento. Il finale concitato vede diverse occasioni da una parte e dall'altra, con un rigore reclamato, ma negato, dal Toro: finisce 1-1. Il Toro sale a quota 4 punti, momentaneamente quattordicesimo. Il Bologna, invece, si stacca da Parma e Genoa e ottiene il suo secondo punto in campionato.

Il Cagliari vola grazie ad un regalo dell'Udinese

Nel secondo match del sabato, il Cagliari supera l'Udinese in trasferta. Il primo tempo è povero di occasioni e termina 0-0, mentre nella ripresa è un regalo della difesa bianconera a muovere il risultato. Al 54' Maldini ne approfitta e porta in vantaggio il Cagliari che regge nel finale e si regala altri tre punti. La squadra di Pisacane sale a 12 punti e ottiene la sua quarta vittoria in cinque giornate, che lo trasporta al terzo posto. L'udinese subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta tredicesimo a 4 punti.