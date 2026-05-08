TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

È quasi tutto pronto per Torino-Sassuolo, match che apre la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Dazn, Kristian Thortsvedt ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.

"Stiamo facendo un campionato bellissimo, mancano tre partite e dopo queste tre vittorie possiamo andare ancora più in alto. Vogliamo finire il campionato nel modo giusto".

La Conference League è un obiettivo irrealizzabile? "No, vogliamo prendere tutti i punti che possiamo, vogliamo prendere gli altri nove che rimangono, questo è il nostro obiettivo".