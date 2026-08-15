La prima frazione di Torino-Carrerese è ad appannaggio dei granata. Il gol che permette alla squadra di Abate di andare all'intervallo con il più uno è di Giovanni Simeone, che si sblocca dopo un'estate caratterizzata dal solo gol al Pinzolo Valrendena. Un'occasione per Casadei a metà tempo e due spunti della Carrarese colorano una prima frazione con il Toro avanti di misura.

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Torino-Carrarese, le scelte

Il primo tempo: il Cholito ribadisce in rete dopo il palo

Per il debutto ufficiale sulla panchina granata, Ignazio Abate schiera con il consueto 3-5-2 Mascardi in porta; Comert e Comuzzo esordiscono insieme a Coco in difesa. Torna Pedersen a destra, dall'altra parte Cacciamani. A centrocampo Fitz-Jim vince il ballottaggio con Luongo e conquista la prima maglia da titolare in granata in compagnia di Gineitis. Sulla trequarti Casadei e Vlasic a supporto di Simeone. La Carrarese risponde con un 3-5-2. Garofani in porta; la difesa a tre composta da Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni e Rouhi sugli esterni, Khafi, Parlanti, Rubino in mediana. Davanti, la coppia Abiuso-Cissè.Dopo un'iniziale fase di studio, il Torino passa in vantaggio dopo 8 minuti. Un fitto scambio sulla trequarti porta palla a Comuzzo. Il difensore allarga per Pedersen, che arriva sul fondo e pesca la testa di Giovanni Simeone: il Cholito colpisce il palo, poi in spaccata ribadisce in rete il suo sesto gol nelle ultime sette partite casalinghe. La reazione della Carrarese arriva al 23': Rouhi offre un pallone tagliato col mancino per Cissé. L'attaccante classe 2003, tutto solo, sbaglia il controllo e grazie Mascardi. Dopo quattro minuti il Toro ha l'opportunità per raddoppiare con Casadei. I granata insistono in pressione nell'area ospite, Gineitis si coordina col destro per il cross al centro all'indirizzo del romagnolo che di testa conclude troppo centralmente. Al 33' si rifà viva la Carrarese ancora con un'altra palla velenosa di Rouhi, questa volta all'indirizzo di Parlanti, braco a anticipare tutti sul primo palo: Mascardi risponde presente. Sul capovolgimento di fronte, è ancora pericoloso Simeone che lavora spalle alla porta e lascia partire il sinistro da ottima posizione, neutralizzato da Garofani.