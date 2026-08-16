Gabriele Cioffi, tecnico della Carrarese ha commentato così la sconfitta per 1-0 dei suoi contro il Toro in conferenza stampa.

Non siete venuti a Torino per fare una gita. Come giudichi la prestazione? "A livello numerico abbiamo avuto più occasioni, abbiamo avuto possibilità di vincere la partita. L'abbiamo fatto con le nostre caratteristiche di squadra e giocatori. Abbiamo dato una sensazione di squadra, non ci siamo sfaldati. Oggi per noi è una vittoria, consideriamo che tanti giocatori erano non al debutto ma quasi. Le assenze? Ai ragazzi dico sempre che ci sono titolari in campo e in panchina, poi sta a loro sentirsi e comportarsi da riserve o meno".

Avete impedito la profondità al Torino, quasi sempre. Come hai visto la squadra di Abate? "Venire a Torino e pensare di dominare il gioco sarebbe stato da presuntuosi, ci avrebbe fatto tornare a casa con la bocca amara. Abbiamo fatto al partita che dovevamo fare, abbiamo concesso possesso palla e sapevamo che avremmo avuto le nostre occasioni, è successo e ne abbiamo avuto quattro o cinque. Ho visto un Toro che è a lavori in corso, come noi. Dico bravi ai ragazzi, siamo stati umili e abbiamo gestito la sofferenza con la volontà di vincere. Questo è da Carrarese".