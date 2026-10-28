Nico Paz è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Cosa ti è scattato nella testa negli ultimi 10 minuti. Alla fine è venuto fuori il vero Como che abbiamo visto nelle ultime settimane...

"Sì io sapevo che poteva arrivare il mio momento perché ora non era una partita per giocare in mezzo. Oggi serviva entrare in area, aspettare un buon cross e ho aspettato fino alla fine e per fortuna ho trovato lo spazio per fare gol"

Hai un ottimo destro, ha un ottimo sinistro, hai anche un ottimo inserimento di testa. Dobbiamo abituarci che sai fare gol anche con i colpi di testa...

"Sì, provo a fare gol in tutte le maniere possibili. Oggi l'ho potuto fare di testa e voglio continuare così"