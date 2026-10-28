Robert Sanchez è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

E' questa la partita in cui abbiamo visto finalmente che il Como ha due portieri titolari?

"Sono arrivato con un'idea. Con la voglia di mettermi in gioco e di competere e di dimostrare che posso farlo. Oggi ho avuto l'opportunità di dimostrare che valgo la maglia da titolare e sono contento di proseguire anche in questo modo"

Hai giocato in tante squadre, che gruppo hai trovato qua a Como?

"Hanno dimostrato già negli ultimi 2-3 anni che possono crescere tanto, che possono andare molto molto lontano. E' una squadra molto giovane, che lavora molto bene. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per fare molto in questo campionato e non solo"

Che sensazione dà giocare con un campione come lui (Nico Paz, ndr)?

"E' impressionante giocare con giovani di questo tipo, con questo potenziale, con tanta strada ancora davanti da fare, visto che sono molto molto giovani"