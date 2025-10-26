12:18 - Riscaldamento finito
partite
Torino-Genoa, le ultime dai campi: granata oggi con la terza maglia
12:15 - Prima del match il DT granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN: qui le sue parole
12:15 - Prima del match Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN: qui le parole del centravanti
11:54 - Squadre in campo per il riscaldamento
11:45 - Entrano in campo i portieri del Genoa per iniziare il riscaldamento
11:40 - Inizia il riscaldamento dei portieri granata. In campo Paleari, Popa e Siviero
11:25 - Ricognizione del campo terminata
11:10 - Contro il Genoa debutterà il terzo kit granata per la stagione 2025-2026 realizzato per celebrare il legame fra Torino e River Plate
10:55 - Il Torino ha fatto il proprio arrivo allo stadio Olimpico Grande Torino con il pullman granata.
10:45 - Il pullman del Genoa è arrivato allo Stadio Olimpico
Manca poco e poi si darà il via all'ottava giornata di Serie A sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino. A fronteggiarsi i granata di Marco Baroni e i rossoblu di Patrick Vieira. Una sfida importante sia per il Torino, che per il Genoa: entrambe le formazioni hanno voglia e bisogno di fare punti, trovare risultato e quindi il sorriso. Noi vi raccontiamo l'avvicinamento alla sfida delle 12.30 minuto per minuto: rimanete qui su Toro News per tutte le ultime news grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA