Seguite con noi su Toro News il prepartita della sfida tra granata e scaligeri

Eugenio Gammarino
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Chi riscattare al termine della stagione? (VIDEO)

14.50 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, riscaldamentio terminato

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14.45 - Affissi striscione in memoria del piccola Ismael

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14.22 - Entra in campo anche il resto della squadra

14.15 - Diramata la formazione titolare scelta da D'Aversa per il match di oggi contro il Verona: Casadei titolare, coppia d'attacco Adams-Simeone

Torino FC v SS Lazio - Serie A

14.11 - Entrano in campo i portieri del Torino

13.50 - I pullman delle due squadre sono arrivate allo stadio

13.32 - Siamo in attesa dell'arrivo dei pullman delle due squadre. Nel frattempo è stata diramata la lista dei convocati di D'Aversa per la gara (QUI i convocati)

13.30 - Lettrici e lettori di Toro news benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Verona. I ragazzi di D'Aversa ripartono dal "Grande Torino" dopo la trasferta contro il Pisa. Seguite con tutti gli aggiornamenti del prepartita.

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