Seguite con noi su Toro News il prepartita della sfida tra granata e scaligeri
Chi riscattare al termine della stagione? (VIDEO)
14.50 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, riscaldamentio terminato
14.45 - Affissi striscione in memoria del piccola Ismael
14.22 - Entra in campo anche il resto della squadra
14.15 - Diramata la formazione titolare scelta da D'Aversa per il match di oggi contro il Verona: Casadei titolare, coppia d'attacco Adams-Simeone
14.11 - Entrano in campo i portieri del Torino
13.50 - I pullman delle due squadre sono arrivate allo stadio
13.32 - Siamo in attesa dell'arrivo dei pullman delle due squadre. Nel frattempo è stata diramata la lista dei convocati di D'Aversa per la gara (QUI i convocati)
13.30 - Lettrici e lettori di Toro news benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Verona. I ragazzi di D'Aversa ripartono dal "Grande Torino" dopo la trasferta contro il Pisa. Seguite con tutti gli aggiornamenti del prepartita.
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