TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Inter. Granata schierati con il 3-4-1-2. In difesa rientra Ismajli, scontata la squalifica, al posto di Maripan nel reparto completato da Coco ed Ebosse. A centrocampo si rivede Ilkhan con Gineitis, sulle fasce Lazaro al posto di Pedersen (non convocato) e Obrador. Vlasic si posiziona alle spalle della coppia d'attacco Adams-Simeone, Zapata rientra tra i convocati e si siede in panchina.

Le formazioni ufficiali

: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Casadei, Biraghi, Marianucci, Tameze, Zapata, Njie.: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Lautaro Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Cocchi, Mosconi, Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu.