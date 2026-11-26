Serie A, giornata 13: ecco chi saranno i direttori di gara dei rispettivi incontri
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Sabato il Torino torna a giocare e la gara contro la Lazio sarà diretta da Daniele Chiffi, il 28 novembre alle ore 18. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Cecconi e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Manganello. Al Var ci sarà Fabbri, con Pezzuto nel ruolo di Avar. La gara vedrà il Torino indossare un'uniforme speciale in occasione dei 120 anni dalla fondazione del club. Vediamo tutte le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata.
Le designazioni arbitraliVENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h. 20.45
COLOMBO
DI GIOIA – DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h. 15.00
BONACINA
ROSSI C. – RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h. 18.00
CHIFFI
CECCONI – LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h. 20.45
AYROLDI
BINDONI – BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE – FIORENTINA h. 12.30
LA PENNA
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI h. 15.00
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA h. 18.00
COLLU
PASSERI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS h. 20.45
MARIANI
PERETTI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h. 18.30
DRIGO
BERTI – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – MILAN Lunedì 30/11 h. 20.45
DI BELLO
BACCINI – CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
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