Rafik Belghali è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Hai giocato da numero 10 in passato. Ora ti sei spostato sulla fascia ma hai fatto un gol da numero 10. Raccontacelo.

"Sì, effettivamente ero leggermente spostato dalla parte opposta sulla sinistra rispetto alla mia solita posizione sulla destra. Ho cercato insomma c di calciare ed effettivamente ho fatto un gol da numero 10 come facevo quando ero ragazzino"

Cosa ti dice Abate per farti giocare così?

"Mi aiuta chiaramente giocare con questi giocatori come anche Vlasic, che mi danno una grande mano e il segreto di Abate è che mi parla tanto anche fuori dal campo"

Ecco invece le parole dell'esterno a Sky.

Sensazioni sulla partita? Come ti trovi con Vlasic?

"Sono molto felice di giocare con Vlasic. Sono contento per la vittoria e per il gol".

Contento del gol?

"Molto felice per me e per la squadra, spero di fare sempre meglio".

E' il tuo gol più bello?

"No, era più bello quello al Mondiale".