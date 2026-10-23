Kian Fitz-Jim è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Ci puoi raccontare le emozioni di questo tuo primo gol dopo le tue difficoltà degli ultimi match?

"Sì, sono molto felice di aver segnato. Non ho giocato nelle ultime due partite ma oggi ho sentito tanto la fiducia di Abate, del mio mister e sono molto felice di aver segnato il mio primo gol in campionato quest'oggi".

Ci porti un po' dentro il lavoro di Ignazio Abate. Come sono gli allenamenti e cosa sta dando a livello umano a te e alla squadra?

"Sta veramente togliendo fuori tutto il possibile dalla squadra, che è esattamente come io interpreto il calcio e apprezzo il suo lavoro"

Hai mai sentito parlare del Fantacalcio?

" Si sono molto felice per le persone che mi hanno preso il Fantacalcio, perché ho sentito parlarne diverse volte sono molto contento per i miei fantallenatore perché appunto il gol vale dei punti in più"

Quanto gol segni quest'anno?

"Non voglio realmente dire un numero, però spero il più possibile"