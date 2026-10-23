Il Torino vince 3-2 con il Monza e trova la terza vittoria di fila in campionato nella gara valida per l'ottavo turno della Serie A 2026/27, sfatando un tabu che durava da 7 anni. La sblocca Fitz-Jim al 40', dopo un primo tempo in cui a iniziare il meglio è stato il Toro. La squadra di Juric trova il pareggio al 47' approfittando di un errore di Comuzzo. Poi salgono in cattedra Belghali e Vlasic: l'esterno realizza una rete splendida e fa 2-1, poi il numero 10 granata riceve sempre dall'algerino-belga e sigla il 3-1, sbloccandosi e trovando il primo gol in stagione. Al 93', nel recuero, il Monza rientra in partita con l'autogol di Patterson. Il risultato non cambia più. L'arbitro Marchetti fischia la fine del match, decretando il terzo successo di fila in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nell'ottava giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: ammonito il solo Ismajli al 34'.

Torino-Monza 3-2: il tabellino

TORINO-MONZA 3-2

Reti: pt 39’ Fitz-Jim, st 2’ Varela, st 17’ Belghali, st 27’ Vlašić, S7 45'+3' AG Patterson

Ammoniti: pt 34’ Ismajli

TORINO FC (4-4-2): Perri; Belghali (st 37’ Aboukhlal), Ismajli, Coco, Comuzzo; Vlašić, Mandragora (st 5’ Gineitis), Fitz-Jim (st 25’ Bragança), Cacciamani (st 25’ Patterson); Adams, Simeone (st 25’ Kulenovic). A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Cömert, Pellegri, Oristanio, Casadei, Zapata. Allenatore: Abate.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi (st 16’ Kouadio), Carboni; Birindelli, Ondoa (st 176’ Folorunsho), Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Cutrone, Forson, Ngonge, Colombo, Zeballos, Bakoune, Ciurria, Tourè, Colpani, Mout. Allenatore: Juric.