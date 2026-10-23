Le ultime novità dall'Olimpico Grande Torino sul prepartita di Torino-Monza, con gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio
Torino-Monza, i tifosi prepartita: "Finché c'è Cairo non mi aspetto niente"
Archiviata la settima giornata di Serie A, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono centrare la terza vittoria consecutiva per sfatare un tabù che dura da 7 anni. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra brianzola, l'ottava di campionato per i granata. Il Monza viene da un ottimo 4-0 contro il Cagliari e sulla sua panchina siede l'ex Toro Ivan Juric che, dopo aver eliminato i granata dalla Coppa Italia, venderà cara la pelle, cercando il secondo successo di fila. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.
19:57 - Entrano in campo i portieri di Toro e Monza
19:49 - Ecco qui le formazioni ufficiali del match
19:37 - Si è conclusa la ricognizione delle due squadre
19:30 - Ecco il video dell'accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman granata
19:27 - Torino e Monza sono in campo per la ricognizione
19:19 - Anche il pullman del Torino ha raggiunto l'Olimpico Grande Torino, accolto tra gli applausi dei tifosi presenti
19:13 - Il pullman del Monza è arrivato all'Olimpico Grande Torino
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