Archiviata la settima giornata di Serie A, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono centrare la terza vittoria consecutiva per sfatare un tabù che dura da 7 anni. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra brianzola, l'ottava di campionato per i granata. Il Monza viene da un ottimo 4-0 contro il Cagliari e sulla sua panchina siede l'ex Toro Ivan Juric che, dopo aver eliminato i granata dalla Coppa Italia, venderà cara la pelle, cercando il secondo successo di fila. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

19:57 - Entrano in campo i portieri di Toro e Monza

19:49 - Ecco qui le formazioni ufficiali del match

19:37 - Si è conclusa la ricognizione delle due squadre

19:30 - Ecco il video dell'accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman granata

19:27 - Torino e Monza sono in campo per la ricognizione

19:19 - Anche il pullman del Torino ha raggiunto l'Olimpico Grande Torino, accolto tra gli applausi dei tifosi presenti

19:13 - Il pullman del Monza è arrivato all'Olimpico Grande Torino